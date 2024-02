DOF recupera veículo furtado no PR e prende homem foragido da Justiça em Itaquiraí

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na madrugada de sábado (10) na MS-487, município de Itaquiraí, um veículo Fiat Siena de cor cinza que estavam com as placas afixadas adulteradas e um registro de roubo/furto ocorrido na cidade de Curitiba.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia, área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor e mais dois passageiros. Durante a checagem dos agregados do veículo constatou-se o registro criminal.

Ao checar os dados pessoais dos ocupantes do Siena localizou-se um mandado de prisão a cumprir expedido pela Comarca de Maracaju (MS), em desfavor de um dos passageiros.

A ocorrência foi então registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Itaquiraí. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 23,4 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.