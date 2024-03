DOF recupera em Itaquiraí camionete roubada no Paraná no início do mês

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram uma camionete L200 Triton roubada na cidade de Paranavaí (PR) no último dia 3. A apreensão aconteceu neste domingo (10), na BR-487 em Itaquiraí.

Os militares faziam policiamento pela rodovia, zona rural do município, quando encontraram o veículo abandonado próximo a uma empresa, às margens da BR. Durante checagem foi constatado que as placas eram falsas e que a camionete havia sido roubada no início do mês.

Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado. O veículo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.