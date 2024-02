DOF prende homem transportando maconha em bicicleta

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na madrugada desta quarta-feira (21), um homem de 53 anos de idade que seguia pela MS-379 em uma bicicleta carregada com 23 quilos de maconha tipo skank. A prática é conhecida no mundo do crime como “tráfico formiguinha”. Na segunda bicicleta abandonada e apreendida estavam 17 quilos de maconha. Ao todo foram apreendidos 40 quilos da droga.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia, área rural do município de Dourados, quando visualizaram os dois ciclistas que, ao perceberem a presença policial abandonaram suas bicicletas e correram para uma plantação de cana-de-açúcar, às margens da rodovia.

Os policiais realizaram buscas no local e imediações, porém, apenas um dos homens foi localizado e detido. Questionado sobre a procedência do ilícito respondeu que ambos foram contratados para pegar a droga na cidade de Coronel Sapucaia e entregá-la em Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira). O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 264 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.