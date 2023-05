DOF prende casal transportando maconha em porta-malas e compartimento do motor de veículo

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, na tarde de sábado, 30, um casal por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu durante abordagens de bloqueio policial para fiscalização na MS-160, região do assentamento Conquista, no município de Tacuru.

Os militares deram a ordem de parada ao condutor e passageira de uma VW Gol cinza, com placas de Cascavel (PR). Durante a vistoria localizou-se o entorpecente no porta-malas e em um compartimento do motor.

O casal, que reside em Naviraí, disse que foi contratado para buscar a droga em Sete Quedas. Foram apreendidos 13,7 quilos de maconha. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

