DOF intercepta comboio de veículos com 300 mil reais em materiais ilegais

Cinco veículos foram apreendidos por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) transportando aproximadamente R$ 300 mil em materiais de contrabando e descaminho, nesta terça-feira (09), na MS-164 em Ponta Porã. Quatro pessoas foram presas.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, próximo ao Trevo do Copo Sujo, zona rural do município, quando abordaram três veículos. Outros dois carros que seguiam juntos logo atrás retornaram na pista, em direção ao Paraguai.

Durante acompanhamento, um dos condutores abandonou o carro e fugiu a pé, em meio a uma mata. O segundo veículo foi alcançado pela equipe policial que deteve e motorista.

Nos automóveis, os policias encontraram 2.300 pacotes de cigarros; 300 pacotes de essência de narguilé; 350 pacotes de cigarros eletrônicos; e, 88 pneus. Três homens de 20, 21 e 26 anos de idade foram presos, além de uma mulher de 56 anos de idade.

O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.