DOF flagra comboio de veículos com quase R$ 1 milhão em mercadorias contrabandeadas

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com o intuito de coibir os crimes transfronteiriços na região de Ponta Porã realizavam, na área rural do município, um bloqueio para fiscalização e abordaram os condutores de três veículos, que seguiam pela rodovia MS-164, no sentido Ponta Porã a Maracaju.

Durante a vistoria nos veículos Gol prata, Fia Uno branco e Renault Sandero preto, os militares constataram as cargas de produtos sem a documentação de regularidade fiscal ou sanitária. Foram apreendidos cigarros, roupas, cigarros eletrônicos, óculos e produtos eletrônicos, todos de origem estrangeira e adquiridos no Paraguai.

Os homens disseram que foram contratados por uma pessoa para pegar o material na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e levar até Nova Alvorada do Sul. Os produtos apreendidos foram estimados em mais de 875 mil reais.

A comunicação entre os condutores detidos e os “batedores de estrada”, como são conhecidos os que repassam informação sobre o policiamento ostensivo na via, era realizada através de ligações celulares, entre aparelhos analógicos.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

