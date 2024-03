DOF fecha entreposto em Dourados que armazenava quase R$ 700 mil em materiais ilegais

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quinta-feira (14), em uma residência no Jardim Marabá, em Dourados, quase R$ 700 mil em materiais de contrabando e descaminho. Três pessoas que estavam no local foram presas.

Os policiais receberam informação anônima, através do Disque Denúncia da unidade, relatando à movimentação de contrabandistas na casa. Durante diligências, um homem de 46 anos de idade foi abordado em frente a residência.

Já no interior da casa, outros dois homens de 35 e 36 anos estavam carregando uma Kombi e um GM Meriva, com materiais de contrabando e descaminho. O autor de 46 anos, disse aos policiais que a residência era sua e que o local era utilizado como entrepostos de mercadorias de origem estrangeira.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 696 mil, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.

