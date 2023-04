DOF apreende veículo de locadora com mais de R$ 300 mil em produtos contrabandeados

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu nesta sexta-feira (21/04), na MS-164, zona rural de Ponta Porã, mais de R$ 350 mil em material de descaminho, sendo transportado em um GM/Tracker de uma locadora de veículo.

Os policiais faziam bloqueio no Trevo do Copo Sujo quando deram ordem de parada a um homem de 31 anos. De imediato ele já afirmou que estaria carregado com celulares e materiais de informática, sem nota, e que havia carregado em Pedro Juan Caballero, no Paraguai e deixaria em Campo Grande.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, juntamente com o autor. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.