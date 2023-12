DOF apreende veículo com quase meio milhão de reais em produtos ilegais

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na madrugada desta segunda-feira (4/12) produtos de origem estrangeira sem a documentação exigida para circulação e comércio no território nacional.

Os militares realizaram uma abordagem, para fiscalização, ao condutor de um Honda Civic de cor prata que seguia, em alta velocidade, pela MS-262 área rural do município de Rio Brilhante. O homem, de 39 anos de idade, disse que saiu de Ponta Porã com destino à cidade de Presidente Prudente/SP.

Durante uma vistoria no veículo localizou-se um compartimento oculto onde estavam os produtos escondidos. Foram apreendidos 45 aparelhos de telefone celular; 600 módulos de memória DDR; um Tablet; quatro ventiladores; 216 frascos de perfumes; três mouses; 100 litros de óleo de azeite; três caixas de som; um bebedouro; 24 garrafas de whisky; seis garrafas de espumante; um Hoverboard; e, seis pen drives.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 422 mil. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.