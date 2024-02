DOF apreende veículo com defensivos agrícolas avaliados em mais de R$ 1,5 milhão

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na tarde deste sábado (10) na Rua Monte Alegre, Jardim Paulista, em Dourados, um veículo Fiat Strada carregado com 800 quilos de defensivos agrícolas.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo urbano quando visualizaram o condutor de um Fiat Uno rebocar a Fiat Strada. Durante a abordagem constatou-se a carga ilícita do veneno. O condutor do Uno realizava o serviço de “batedor de estrada” e apoio logístico ao seu irmão.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,6 milhão.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.