DOF apreende quase uma tonelada de agrotóxicos em meio a mata

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam em meio a uma mata, às margens da MS-468 em Dourados, quase uma tonelada de defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai. A ação aconteceu nesta quarta-feira (29) e ninguém foi preso.

Os policiais faziam patrulhamento pela rodovia, quando dois homens que estavam em motos, ao perceberem a presença do DOF fugiram. Uma terceira pessoa que estava no mesmo lugar correu para o interior da mata.

Em diligências os policiais localizaram uma grande quantidade de defensivos agrícolas escondidos em meio a mata. Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado. Ao todo foram apreendidos 800 quilos de defensivos agrícolas em sacos além de 50 litros em galões.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 850 mil, foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.