DOF apreende quase meia tonelada de maconha escondida em mata

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na madrugada deste sábado (18) 411 quilos de maconha; 2,5 quilos de haxixe e 11,7 quilos de skank. Ao todo foram apreendidos 425,2 quilos de drogas.

Os militares realizavam um patrulhamento rural pela rodovia MS-380, região de Lagunita no município de Laguna Carapã, quando iniciaram incursões em uma mata, onde criminosos utilizam o local para esconder drogas.

Durante as buscas na mata, os policiais localizaram a grande quantidade de droga compartimentada em vários fardos prensados. Nenhuma pessoa foi localizada como responsável pelo ilícito.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, e o prejuízo estimado ao passou de 960 mil reais. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.