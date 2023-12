DOF apreende quase 200 quilos de maconha e fecha entreposto de drogas em Dourados

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde desta sexta-feira (29), vários volumes prensados de maconha com peso total de 181 quilos. Na ação, um homem de 27 anos de idade foi preso em flagrante.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo/preventivo na área urbana da cidade, quando receberam a informação de que na Rua Wilson Gabiatti, no Canaã III, uma residência era usada como um entreposto de drogas.

Imediatamente os policiais chegaram no local e encontraram o homem, com uma porção de maconha. Questionado sobre a droga disse que cumpre pena em uma unidade prisional e que saiu para o fim de ano, onde foi contratado para cuidar a droga na residência, que estaria abandonada.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 361 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.