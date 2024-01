DOF apreende pneus ilegais em depósito clandestino em Mundo Novo

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na tarde desta segunda-feira (29) no bairro Universitário, em Mundo Novo, 46 pneus para carreta; 36 pneus para veículo de passeio; e, sete rodas de alumínio para carreta.

Os militares realizavam um patrulhamento na cidade quando receberam a informação de um local abandonado e que seria de depósito de materiais ilegais. Chegando no local, que estava abandonado, constataram o ilícito, mas nenhuma pessoa localizada.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Mundo Novo. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 106 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.