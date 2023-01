DOF apreende perto da virada do ano 480 quilos de drogas e ultrapassa a marca de 141 toneladas em 2022

Entorpecentes apreendidos pela unidade em Mato Grosso do Sul causaram um prejuízo aos traficantes em quase R$ 450 milhões. Neste mesmo período as apreensões de defensivos agrícolas e cigarros contrabandeados do Paraguai cresceram 276% e 48%, respectivamente

Com a tirada de circulação de 480 quilos de drogas, em Laguna Carapã, na última noite do ano, o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) encerra 2022 com números elevados nas apreensões de entorpecentes em Mato Grosso do Sul. O prejuízo aos traficantes aproxima-se de R$ 450 milhões, com a apreensão de mais de 141 toneladas de drogas. O balanço anual coloca o DOF como uma das principais unidades especializadas no enfrentamento aos crimes transfronteiriços no país.

Em 2022 policiais militares que integram o departamento apreenderam 137,4 toneladas de maconha, mais de uma tonelada e meia de cocaína, 1.221 quilos de skunk, 846 quilos de pasta base de cocaína e 42 quilos de haxixe em ações na fronteira com Paraguai e Bolívia.

Comparados aos números de 2021 as apreensões de cocaína e pasta base de cocaína tiveram aumento significativo. Foram 847% e 220% a mais de cocaína e pasta base de cocaína apreendidas, respectivamente. Os montantes superam ainda o volume tirado de circulação nos últimos cinco anos juntos.

Outra marca histórica é a apreensão de defensivos agrícolas contrabandeados. Em 2022 foram apreendidos mais de 41 mil quilos desse material, superando o antigo recorde de 2017, quando o DOF tirou de circulação 13 toneladas. Comparado a 2021, as apreensões tiveram um crescimento de 276%.

Outro produto que teve aumento nas apreensões foram os cigarros contrabandeados do Paraguai. Em 2022 foram apreendidos mais de 6 milhões de maços de cigarros, que causaram um prejuízo aos criminosos em mais de R$ 28 milhões, um crescimento de mais de 48%.

Os números de recuperação e apreensão de veículos também chamam à atenção. Em 2022 quase 100 automóveis foram recuperados pelo DOF, além de 341 veículos apreendidos envolvidos em ações criminosas.

Somados, os números chegam 436 automóveis, uma média 1,1 veículo retirado das mãos de criminosos todos os dias.

Ainda foram apreendidos pelo DOF mais de R$ 2,2 milhões em eletrônicos. Ao todo, 485 pessoas foram presas envolvidas em alguma prática criminosa no ano passado. 23 pessoas estavam com mandado de prisão em aberto e foram recapturadas por policiais do DOF em 2022.

Para o diretor do DOF, Coronel PM Wagner Ferreira da Silva, o balanço de 2022 é muito positivo, pois demonstra que o forte investimento em estrutura, equipamentos e capacitação profissional feita pelo Governo estadual proporciona a entrega de resultados.

“Nossas ações impactam na economia, saúde pública e na segurança pública de Mato Grosso do Sul e do Brasil, o que consequentemente interfere na vida de cada cidadão contribuindo para um cenário de paz social, que tanto se deseja e se busca” enfatizou o diretor do DOF.

Todos as ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Para manter esses números o DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para fazer denúncias através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.