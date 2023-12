DOF apreende mais de R$ 1 milhão em agrotóxicos e vinhos na MS-379

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde de quinta-feira (30/11) 706 quilos de agrotóxicos e 848 garrafas de vinho. Os produtos de origem estrangeira não tinham permissão legal para transporte ou comércio no Brasil.

Os militares realizaram um patrulhamento pela rodovia MS-379, área rural do município de Dourados, quando deram a ordem de parada aos condutores de uma Ford F-350 de cor verde e um Fiat Uno de cor azul. Logo que foram abordados disseram que transportavam “veneno e vinhos do Paraguai”.

Questionados sobre a responsabilidade pelos produtos ilegais disseram que não sabiam quem eram os proprietários; apenas que foram contratados para pegar o ilício no Paraguai e deixá-lo em um posto de combustível, em Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,2 milhão. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.