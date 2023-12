DOF apreende mais de meio milhão de reais em drogas abandonadas em mata

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quarta-feira (20) em uma mata no município de Laguna Carapã, mais de 68 quilos de skunk e maconha. Na ação ninguém foi preso.

Os militares faziam policiamento na região, quando perceberam uma clareira no meio de uma mata às margens da MS-380. Em diligências localizaram diversos volumes de skunk, que após a pesagem totalizaram 57 quilos, além de vários tabletes de maconha, com peso de pouco mais de 11 quilos.

Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito localizado. O material apreendido avaliado em, aproximadamente, R$ 591 mil foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.