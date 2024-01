DOF apreende em Sete Quedas pneus ilegais avaliados em mais de R$ 60 mil

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta terça-feira (30), na MS-299 em Sete Quedas, um caminhão Mercedes-Benz transportando diversos pneus de origem estrangeira, sem a documentação legal de importação.

Os militares faziam bloqueio na rodovia quando abordaram o veículo conduzido por um homem de 38 anos de idade. Questionado, o condutor afirmou que apenas era motorista do caminhão e que os pneus e o veículo não eram seus.

Ele não informou aos policiais onde pegou o caminhão e nem onde entregaria. O material apreendido avaliado em, aproximadamente, R$ 61 mil foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Mundo Novo.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.