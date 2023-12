DOF apreende em Fátima do Sul mais de cem quilos de maconha

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreenderam na madrugada desta quinta-feira (21), em Fátima do Sul, mais de cem quilos de maconha que eram transportados em um veículo Fiat Uno.

Os militares faziam bloqueio no Trevo de Lagoa Bonita, no cruzamento da MS-276 com MS-147, quando deram ordem de parada o condutor do veículo, que não obedeceu e tentou fugir pela MS-147, em direção ao distrito de Culturama, em Fátima do Sul.

Durante acompanhamento o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé para uma região de mata. Diligências foram feitas, mas o suspeito não foi encontrado.

No interior do Uno, os policiais encontraram 84 tabletes de maconha que, após a pesagem, totalizaram 111 quilos da droga. O material apreendido avaliado em, aproximadamente, R$ 233 mil foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.