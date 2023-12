DOF apreende, em 12 horas, arma de fogo, munições e maconha

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na noite desta sexta-feira (22), uma pistola de calibre 765, cinco munições do mesmo calibre, intactas e dois quilos de maconha.

Na primeira ação os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-276, área rural do município de Fátima do Sul. O condutor de um veículo VW Golf, que seguia no sentido Dourados/Deodápolis foi abordado. No veículo estavam a arma de fogo e as munições. O homem, de 58 anos de idade, disse que comprou a pistola de um cidadão paraguaio, naquele país e que não possuía a documentação legal.

Na segunda ação, os policiais militares faziam um bloqueio policial na rodovia BR-487, próximo ao Assentamento Antônio João, no município de Itaquiraí, quando abordaram um ônibus de passageiros que seguia no sentido Dourados/Maringá. Durante as buscas localizou-se dois volumes prensados de maconha em uma mochila pertencente a um dos passageiros, de 24 anos de idade.

As ocorrências foram entregues nas Delegacias da Polícia Civil de Fátima do Sul e de Itaquiraí, respectivamente, e o prejuízo somado estimado ao crime foi de R$ 38,6 mil. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.