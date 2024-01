DOF apreende duas armas de fogo e recaptura foragido

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam neste domingo (31) um revólver calibre .38 e um espingarda calibre 12. A ação aconteceu na cidade de Antônio João e resultou na prisão de um homem de 60 anos de idade.

Já no município de Miranda, militares do DOF recapturaram um homem de 22 anos de idade, que estava evadido desde de abril do ano passado do sistema semiaberto. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Miranda.

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.