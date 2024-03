DOF apreende cigarro abandonado em meio a plantação de cana-de-açúcar

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta sexta-feira (08), em Ponta Porã, quase 400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, que estavam abandonados em meio a uma plantação de cana-de-açúcar.

Os militares faziam patrulhamento na zona rural do município, quando receberam a informação sobre a movimentação contrabandistas. Em diligências os policiais localizaram os materiais abandonados.

Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Ao todo foram encontrados 378 pacotes. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 20 mil, foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.