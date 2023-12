DOF apreende caminhão carregado com mais de seis mil pacotes de cigarros contrabandeados

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu na noite desta quarta-feira (29), na MS-299 em Mundo Novo, um caminhão Mercedes Benz carregado com mais de seis mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Um homem 32 anos foi preso em flagrante.

Os policiais faziam patrulhamento na zona rural do município, próximo à região da Paineira, quando abordaram o condutor do veículo. Em vistoria foram encontradas na carroceria do caminhão diversas caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, que após a contagem totalizaram 6.500 pacotes do ilícito.

Em entrevista, o motorista afirmou que foi contratado para levar o caminhão até a cidade de Mundo Novo, onde receberia R$ 300. O material apreendido, avaliado em mais de R$ 400 mil, foi entregue à Receita Federal de Mundo Novo. Já o detido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.