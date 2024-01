Do social media ao empreendedorismo, mercado da Publicidade continua em ascensão

As plataformas de mídias sociais são os principais canais de investimentos em publicidade no Brasil

Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, o investimento em publicidade no Brasil tem crescido nos últimos anos. Com isso, o mercado de trabalho para publicitários continua aquecido, tendo oportunidades que vão desde o social media até o como empreendedor, abrindo o seu próprio negócio.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, em 2023 foi projetado a marca de R$ 50,7 bilhões em investimentos em publicidade digital. Um crescimento de 12,5%, se comparado com 2022. As plataformas de mídias sociais, principalmente Facebook, Instagram e YouTube, têm sido os principais canais de investimento, chegando em 45% do mercado em 2023.

“O mercado de trabalho aquecido, tanto com a publicidade tradicional para veículos e mídias, tanto quanto no marketing tradicional e marketing digital nas plataformas da internet”, apontou o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da UNIGRAN, Oseias Iapechino.

Entre as áreas em ascensão, ele destacou o Marketing Digital, já que “a presença digital se solidificou em um canal de comunicação aberto e constante entre as corporações e seus clientes”, o mercado de Design Criativo e o planejamento estratégico, afirmando que “a análise de dados e tendência de comportamentos de consumo, são cada vez mais solicitados nas empresas, pois saber criar táticas, tomar decisões e criar um plano de ação adequado às oportunidades e às ameaças auxiliam alcançar os objetivos de vendas e ou a competitividade”.

“A profissão publicitária permite múltiplas atuações no mercado de trabalho, em agências de comunicação, em empresas de marketing, produtoras audiovisuais, veículos de comunicação, ou no setor de comunicação e marketing em empresas privadas ou governamentais. Outro fator importante na formação publicitária, é a perspectiva prática para o empreendedorismo – abrir seu próprio negócio, seja ele de comunicação ou em outras áreas correlatas”, apontou Oseias.

UNIGRAN

O curso de Publicidade e Propaganda da UNIGRAN é nota 5, sob avaliação do Ministério da Educação – MEC. Possui 8 semestres, e é ofertado no período noturno.

A Instituição ainda oferece laboratórios de informática, para as práticas de edição de vídeo e de imagem, estúdios rádio e podcast, fotografia e audiovisual e a Sala de Criatividade, além de um corpo docente altamente qualificado e diversas práticas acadêmicas, como a Mostra de Comunicação.

“O curso de Publicidade e Propaganda da UNIGRAN tem um currículo atualizado com as demandas de mercado de consumo, da propagação de mensagens publicitárias, tal como em campanhas de marketing e vendas. Aulas em laboratórios nas áreas de fotografia, edição de vídeo, design criativo, além de visual merchandising, copywright, uso de mídias sociais, marketing tradicional e marketing digital. Além da realização de muitos projetos para expandir o aprendizado muito além das aulas teóricas”, ressaltou o coordenador.

Vestibular UNIGRAN

As inscrições para o Vestibular UNIGRAN 2024 já estão abertas. Basta acessar o site unigran.br, clicar na aba ‘Vestibular’ e depois ‘Dourados’. Após preencher o formulário, é necessário fazer a redação.

Caso o candidato escolha não escrever o texto naquele momento, ele pode acessar a página em outro horário. Lembrando que o acesso é permitido por três vezes. O vestibular é on-line e 100% gratuito.