Distrito do Itahum recebeu mutirão de limpeza proposto pelo vereador Rogerio Yuri

O distrito do Itahum recebeu na quarta-feira (29), equipes da Prefeitura de Dourados para um mutirão de limpeza. A ação foi realizada em conjunto com estudantes e moradores da localidade e atendeu a uma solicitação do vereador Rogerio Yuri (PSDB), feita ainda no início do mês, tendo como objeto principal a prevenção aos focos de dengue. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do vereador, que busca a valorização dos distritos, repletos de carências.

Rogerio Yuri participou ativamente do mutirão, mantendo contato direto com a comunidade, levantando as carências locais para levar ao executivo, como tem feito em várias outras localidades. “O vereador, além de fiscalizar, deve ser elo entre a população e o prefeito, garantindo que os recursos cheguem ao ponto certo e atenda às necessidades das pessoas e não aparecer somente a cada 4 anos em busca de votos”, pontuou.

Além dessa ação, Yuri está empenhado também no transporte eficiente e regular de crianças especiais, a construção do novo posto policial, atendimento do transporte público, entre tantas outras. O vereador obteve êxito junto a prefeitura na manutenção contínua das ruas e vias com motoniveladora designada de forma permanente para a região e com operador da comunidade.

O distrito do Itahum foi fundado em 1926. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), em 2021 possuía 4.700 habitantes, numa área aproximada de 1.000 km². “Itahum é responsável por uma fatia considerável da produção agrícola do município, tem comércio que atende às necessidades básicas da população e sente a falta de uma agência bancaria, mesmo que seja autoatendimento”, justifica Yuri.

O distrito é servido por escolas municipal e estadual, com a menor parte da área urbanizada asfaltada, sem rede coletora pluvial e de esgoto. A região é limitada na cobertura de telefonia e internet bem como de serviços de saúde de maior abrangência.