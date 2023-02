Dirigentes do Hospital Regional visitam Câmara Municipal de Ponta Porã

Os vereadores e vereadoras de Ponta Porã conheceram recentemente os novos membros da equipe que dirige os trabalhos no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto. A equipe promoveu, na última terça-feira, 14 de fevereiro, uma visita aos parlamentares.

A diretora geral do Hospital Regional, Letícia Carneiro, acompanhada pelo diretor administrativo Marllon Nunes, apresentou a diretora de enfermagem, Deborah de Souza Silva e Alexandre Trindade, gerente de enfermagem.

Eles fazem parte da nova equipe que comanda as ações naquele estabelecimento responsável pelo atendimento da população de vários municípios da região de fronteira.

Letícia frisou que o objetivo é estreitar os laços com as instituições ligadas ao trabalho desenvolvido pelo Hospital Regional.

“Muitas vezes a população nos procura em busca de auxílio para que seja feita um procedimento no hospital. Por isso, este contato direto com os dirigentes do Regional facilita nosso trabalho de atender a comunidade. Claro que procuramos fazer isso sem alterar o dia a dia dos profissionais que lá atuam, uma vez que existem regras e normas que eles precisam seguir à risca no desempenho de suas atividades”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal, Candinho Gabínio, que agradeceu à diretoria do Hospital Regional pela visita.