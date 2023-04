Diretor-regional do Senai realiza palestra sobre metaverso no Bioparque Pantanal

Alunos, técnicos e pesquisadores reuniram-se, nesta sexta-feira (31/03), para assistir à palestra “Metaverso: a inovação tecnológica e suas diversas possibilidades”, ministrada pelo diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo. A apresentação faz parte da programação da 1º Jornada de Pesquisa e Tecnologias do Bioparque Pantanal, realizada dentro das comemorações do aniversário de um ano do espaço, desde a última terça-feira (28/03) até hoje.

Para Mangialardo, ferramentas de realidade virtual podem transformar os métodos de ensino. “O metaverso traz muita tecnologia e inovação nos ambientes educacionais, onde podemos ensinar de maneira mais atrativa, fazer algo mais lúdico e desenvolver mais tecnologias dentro das metodologias de ensino. Você não tem que simplesmente ficar preso numa carteira, dentro de uma sala, numa escola, você pode se desenvolver hoje da sua própria casa com realidades virtuais, com interação sensorial, com interação de imersão”, explicou.

Além disso, a tecnologia pode beneficiar várias esferas, servindo, inclusive, para otimizar processos de fabricação na produção de produtos. “Há uma grande oportunidade, não só na área educacional, mas também na área industrial, onde o Senai atua, para soluções de problemas para aumentar a produtividade”.

Em quatro dias de programação, o evento contou com exposições, apresentações artísticas, científicas, educativas e culturais, além de palestras. Senai e Sesi participaram como expositores demonstrando ao público as principais ferramentas utilizadas pelas instituições para ensinar.

De caráter técnico-científico, a jornada buscou promover integração e intercâmbio de conhecimento com pesquisadores e instituições parcerias em torno dos pilares do complexo, sendo eles a pesquisa, conservação, educação ambiental, inclusão, tecnologia e inovação e lazer.