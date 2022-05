Dia dos Namorados deve movimentar R$ 227 milhões no comércio de MS este ano

A pesquisa de intenção de consumo e comemorações para o Dia dos Namorados, elaborada em parceria pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e o Sebrae-MS, aponta que neste ano a data deve movimentar R$ 227,65 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul. A pesquisa leva em conta valores que serão usados na compra de presentes e também em comemorações.

A movimentação deste ano é 15,5% menor em relação a 2021, considerando o valor real. “Atribuímos essa redução ao momento econômico atual. O consumidor está com o poder de compra reduzido e, com isso, opta por gastar menos. Já o valor médio de gasto está maior em relação ao ano passado, a diminuição foi no percentual de pessoas que irão comprar e comemorar”, explica a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Presentes – Com presentes, o montante que será injetado é de R$ 135,33 milhões (45,40%). O gasto médio será de R$ 200,67. A região com mais disposição para gastar é Corumbá/Ladário, cujo valor médio do presente deve chegar a R$ 215,61. Entre os que vão comprar, as opções mais apontadas foram: artigos do vestuário (29%), perfumes/cosméticos (28%), flores/cesta café/chocolates (14%) e bolsas e acessórios (8%). As lojas físicas são a preferência dos entrevistados (80%).

O presidente do IPF/MS, Edison Araújo, orienta aos empresários para prepararem as equipes, vitrines e combos especiais que chamem a atenção dos consumidores e que fiquem atentos às prioridades de quem vai às compras. “A pesquisa revela que 60% dos consumidores pretendem comprar à vista e com desconto, isso será um chamariz para quem quer atrair o cliente, além do atendimento, que é outra prioridade do consumidor. É um momento de retomada da economia, após longo período de pandemia, o empresário tem que se inovar e aproveitar datas comemorativas como essa para refazer o caixa, melhorar o fluxo e ganhar um fôlego financeiro”, afirma.

Comemorações – O aporte na economia com as comemorações representará R$ 92,32 milhões para o período. Entre os que afirmaram que vão comemorar a data (33,60%), a maioria priorizou a celebração nos restaurantes (45%) e a segunda opção foi preparar a comemoração em casa (30%). O gasto médio com as comemorações será de até R$ 184,92. O município de Bonito terá o maior gasto com comemorações, R$ 225,59, e o menor valor ficou com Ponta Porã, R$ 170,99.

“A gente tem percebido um pouco de oscilação na intenção de consumo por parte do consumidor nas últimas datas comemorativas, o que mostra que o consumidor ainda está bastante inseguro em relação à estabilidade do mercado. E, com isso, tende a reduzir os gastos, evitar compras parceladas, priorizando o pagamento à vista, com desconto. Em relação às comemorações, percebemos que a prioridade é ir aos restaurantes ou fazer a alimentação em casa, então é importante que o empresário da gastronomia esteja atento às possibilidades do período e divulgue seus cardápios para esse dia, comunicando seus clientes, para fazer suas reservas com antecedência”, explica a economista do Sebrae MS, Vanessa Schmidt.