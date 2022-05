Dia do Trabalhador: Senai oferece mais de 400 vagas para cursos profissionalizantes

Além de porta de entrada para o mercado de trabalho, a qualificação profissional pode representar melhores salários para quem já atua na área. O Senai é referência na capacitação de trabalhadores: de cada 10 alunos formados, sete saem empregados. No Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio, o presente da instituição é a oferta de mais de 400 vagas em Mato Grosso do Sul.

Apenas em 2021, o Senai formou 18.662 profissionais em curso pagos e gratuitos, em nível técnico, de iniciação, qualificação, especialização e graduação, em Campo Grande e no interior. O número de matrículas entre abril do ano passado e abril deste ano chegou a 2.710 de mais de 9 mil vagas ofertadas.

O gerente de educação do Senai, Rogaciano Adão Canhete Júnior, ressalta que a indústria está entre os setores que mais empregam no Estado. “A capacitação profissional que oferecemos também contribui para manter o setor aquecido. As oportunidades para os trabalhadores são constantes, já que nos estruturamos de acordo com a demanda do mercado”, destaca.

Anualmente, chegam a ser oferecidos mais de 50 cursos presenciais e a distância. No momento, 14 cursos estão com matrículas abertas e os colaboradores preparam mais 25 para o próximo semestre. Os interessados podem consultar detalhes como carga horária, preços e formas de pagamento pelo https://loja.mundosenai. com.br/ms/.

Confira aqui os cursos com matrículas abertas:

Cursos Município Técnico em Alimentos Rio Verde Técnico em Automação Industrial Rio Verde Técnico em Edificações Corumbá Técnico em Eletromecânica Dourados Técnico em Eletrotécnica Corumbá Técnico em Eletrotécnica EAD Dourados Técnico em Eletrotécnica EAD São Gabriel do Oeste Técnico em Logística São Gabriel do Oeste Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Dourados Técnico em Mecânica Dourados Técnico em Química Dourados Técnico em Recursos Humanos Corumbá Técnico em Segurança do Trabalho Dourados

Serviço – Mais informações pelo telefone 0800 7070 745.