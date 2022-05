Dia D da Campanha Declare Seu Carinho movimentou a Praça Antônio João

Ação realizada hoje pelo MPMS contou com dezenas de voluntários

Dezenas de voluntários estiveram na manhã deste sábado(07) na Praça Antônio João colaborando com o Dia D da Campanha Declare Seu Carinho, organizada pelo MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) por meio das Promotorias de Justiça da comarca de Dourados, com apoio da Prefeitura de Dourados.

Munidos de banners, cartazes e panfletos, os colaboradores conscientizam os contribuintes (físicos e jurídicos) que passavam de carro ou caminhavam pela praça, para a destinação do Imposto de Renda em prol de entidades sociais do município.

Quem adere a campanha, não tem nenhum custo extra na declaração do Imposto de Renda, apenas precisa informar ao contador que deseja contribuir, e as destinações são repassadas diretamente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e da Pessoa Idosa (FMDPI), e geridas pelo colegiado do Conselho Municipal, com a fiscalização do Ministério Público do Estado.

“Muitos contribuintes não têm o conhecimento de que não se trata de doação, mas sim de destinação de parte do Imposto de Renda que seria pago à Receita Federal. Nossa campanha tem o propósito de informar o contribuinte e massificar essa informação, de que as pessoas podem ajudar sem sair de casa e sem gastar um centavo”, explicou o promotor Luiz Gustavo Camacho Terçariol, representante do MPMS.

São parceiros da campanha: a Câmara Municipal, OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil), Receita Federal, Armazém Door, CMDPI (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa), CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e o Sindicato das Empresas de contabilidade da Sescon/GD.