Dezessete anos após sua saída, Marcelo chega ao Brasil para se apresentar ao Fluminense

O lateral-esquerdo Marcelo está de volta ao Brasil para ser mais uma vez na carreira jogador do Fluminense. Segundo o Lance!., o atleta de 34 anos desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, nesta quinta-feira, por volta das 11h (de Brasília), junto com a família, e foi recepcionado por torcedores.

Eufóricos com a conquista da Taça Guanabara sobre o rival Flamengo, na última quarta-feira, cerca de 600 tricolores foram prestigiar o retorno do ala. Cria de Xerém, Marcelo foi formado nas categorias de base do Fluminense e retorna à equipe que foi revelado depois de 17 anos no futebol europeu. No Velho Continente, o atleta teve passagem pelo Real Madrid, da Espanha, e Olympiacos, da Grécia.

O camisa 12 será apresentado nesta sexta-feira, no Maracanã. Em um evento que contará com a presença do cantor Filipe Ret, Marcelo vai subir no gramado do estádio e depois concederá entrevista coletiva. Cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos, e a expectativa é de casa cheia.

Marcelo chegou ao Rio de Janeiro junto com a esposa, a atriz Clarice Alves, os filhos, Enzo e Liam, e muitas malas. A rotina, porém, será de idas e vindas para parte da família. Filho mais velho do jogador, Enzo atua nas categorias de base do Real Madrid e vai seguir no clube merengue.

Ainda não está definido quando será a reestreia de Marcelo com a camisa tricolor. Para jogar ainda no Campeonato Carioca, o Fluminense terá de inscrevê-lo até esta quinta-feira (9), data limite para regularizar novos atletas. Caso não ocorra no Estadual, o lateral deverá fazer seu primeiro jogo nesta segunda passagem na estreia da Libertadores, entre os dias 4, 5 e 6 de abril – a Conmebol ainda vai definir o adversário e a data.

Marcelo foi revelado pelo Fluminense em 2005 e deixou o time de Laranjeiras rumo ao Real Madrid no ano seguinte. Ao todo, o ala fez 40 jogos em sua primeira passagem, com seis gols e três assistências. Os Merengues pagaram 9 milhões de euros (quase R$ 25 milhões na cotação da época) para ter o jogador.