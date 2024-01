Dez conselheiras tutelares são empossadas em Dourados para o mandato 24/27

As dez mulheres eleitas para atuarem como conselheiras tutelares tomaram posse nesta quarta-feira (10) em solenidade realizada pela Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social) e CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) no auditório do CAM.

Além das boas-vindas às conselheiras empossadas, a secretária municipal de assistência social, Daniella Hall, ressaltou a importância da atuação das eleitas. “Que vocês possam ser instrumentos de proteção e justiça social no nosso município, que apesar de todo o trabalho feito diariamente precisa muito de atenção, de cuidado e vocês são instrumentos extremamente importantes para que a gente possa fazer essa justiça social”.

O advogado Ruan Jacob Bianchi Aguiar, presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), explicou que Dourados possui dois conselhos tutelares denominados Centro e Leste, sendo que são cinco conselheiros para cada um dos conselhos. “Na eleição de 2023 foram eleitos 18 conselheiros tutelares, sendo dez titulares e oito suplentes, escolhidos pela população”, explica Ruan.

Na ocasião, o assessor especial, Everson Cordeiro, representou o Prefeito Alan Guedes. “O prefeito pediu para trazer uma palavra de carinho a todas as eleitas, agradecer as cinco conselheiras que se reelegeram e dar boas-vindas as cinco novas, que iniciam essa árdua tarefa pela primeira vez”.

Foram empossadas Titulares:

Maria de Fátima Medeiros

Eliane de Oliveira Brito

Maria de Lourdes da Silva Paiva

Danielle Perentel Miranda

Alicemar Lima da Rocha

Jaqueline Campos Viegas

Vanilza Martins de Carvalho

Eliane Cristina Tetila

Jackeline dos Reis Lara Ponce

Danielle Viebrantz Silveira