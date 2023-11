Design de Interiores realiza atividade diferente e ‘leva’ acadêmicos ao mercado de trabalho

Estudantes precisaram simular o lançamento de um produto de cesta básica em um comércio

Para encerrar o semestre, os acadêmicos de Design de Interiores realizaram uma atividade prática diferente na disciplina de ‘Criatividade e Visual Merchandising’. Eles receberam alimentos que compõem uma cesta básica e precisaram apresentá-los, simulando o lançamento do produto em um comércio.

A atividade foge do convencional, mas a disciplina do professor Douglas Raldi também, já que a UNIGRAN é a única do Brasil que oferece ‘Criatividade e Visual Merchandising’, segundo a coordenadora do curso, Nathieli Keila Takemori Silva.

Douglas explicou que a atividade “traz a apropriação da programação visual e da criação para a aplicação na profissão”, então trouxeram este conhecimento para as marcas, para dentro de um mercado.

“Nós trouxemos para cada grupo uma marca específica, na qual eles desenvolveram todo um processo visual e criativo de abordagem de lançamento de um produto. Então, a visualidade que a gente vai encontrar é uma visualidade criada pelos alunos com uma orientação e faz parte da avaliação prática da disciplina que o curso proporciona. E ficamos muito felizes em ver o resultado do trabalho dos alunos em um projeto coletivo, de discussões, em um projeto onde eles desenvolveram todo o processo criativo”, comento o professor Douglas.

Através da atividade, os acadêmicos do 2º semestre precisaram entender o produto, buscar apoio das marcas e realizar toda criação e aplicação na simulação do lançamento. Douglas apontou que este exercício é importante para o desenvolvimento profissional, além de proporcionar o conhecimento de outras áreas do Design de Interiores.

“O Design proporciona vários leques na profissão e o visual merchandising é um leque em ascensão hoje no mercado e nós, na UNIGRAN, proporcionamos toda a atualização mercadológica dentro da profissão. Então, é uma experiência em que eles desenvolvem todo o processo para entenderem o sistema mercadológico. Isso que eles realizaram de trabalho prático, eles podem realizar em uma loja específica de roupa, em uma perfumaria, em todos os setores, ou seja, é uma experiência prática de criação de visual merchandising para todos os setores que o design leva o profissional”, ressaltou o professor.

Para a acadêmica Andréa Oshiro, a atividade teve um gosto diferente. Ela participou do único grupo que conseguiu apresentar uma marca real. “Nós trouxemos uma marca conceituada de feijões, os alimentos ‘Yamanari’, que confiou na nossa proposta, fecharam parceria, fizeram doação de feijão. Eles compraram a nossa ideia, entregando embalagens personalizadas, entregaram marcas de feijão premium para estampar o stand, por acreditar no nosso trabalho. Isso nos gratifica muito porque é o resultado do trabalho em si”, apontou.

Mas, para ela, o trabalho foi importante para terem um vislumbre da realidade profissional, desde a criação do stand até a reunião com a patrocinadora do grupo. “O trabalho foi muito importante porque levamos para fora da sala de aula uma ideia da realidade que iremos viver depois de formados”, ressaltou.

“As práticas só beneficiam a nossa experiência. Embora o curso seja bem acelerado, nós brincamos que são quatro anos em dois, eu acho que ele é muito didático, muito gratificante, justamente porque nos coloca frente a frente com os desafios que vamos ter no mercado de trabalho, e eu acho que isso é muito importante, porque fecha com chave de ouro o aprendizado”, completou Andréa.

Com o fim da disciplina, os acadêmicos produzirão cestas básicas, com os alimentos arrecadados durante a atividade, e serão doadas para comunidades carentes de Dourados.