Desenvolve Dourados em Ação tem edição especial na Praça Paraguaia, com Dia D no feriado

Prefeitura iniciou nesta terça-feira os serviços urbanos na região e no dia 8/12 haverá a ‘Sexta Especial’ com atendimentos em saúde

A Prefeitura de Dourados avança com os trabalhos do Desenvolve Dourados em Ação que desta vez acontece em edição especial na região da Praça Paraguaia, no Jardim Independência. Em alusão ao dia da padroeira do Paraguai, Nossa Senhora de Caacupé, no feriado do dia 8 de dezembro haverá a ‘Sexta Especial’ no local.

Nesta terça-feira (5/12), foram iniciados os trabalhos de tapa-buracos, revitalização da sinalização de trânsito, limpeza de vias, roçada, manutenção da iluminação pública e ação de combate à dengue, que seguem ao longo da semana.

Já no dia 8 de dezembro, feriado da padroeira de Dourados, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, também é comemorado o dia da padroeira do Paraguai, Nossa Senhora de Caacupé, e será realizada a ‘Sexta Especial’, com atendimentos de saúde gratuitos na Praça Paraguaia.

“A comunidade paraguaia tem extrema importância na formação cultural e no desenvolvimento de Dourados. Não tem como ser douradense e não tomar um tereré, comer uma chipa ou curtir uma música da fronteira. Por isso, nesse dia tão especial para os nossos irmãos paraguaios, nada mais justo que levarmos os trabalhos do Desenvolve Dourados em Ação até a região”, ressalta o prefeito Alan Guedes.

Entre as atividades programadas para o feriado estão serviços em saúde, como vacinação para adultos, aferição de pressão, teste de glicemia e atendimentos odontológicos com o Odontomóvel. Ainda haverá brincadeiras para as crianças e vacinação antirrábica para cães e gatos.

Serviço – Desenvolve Dourados em Ação

Sexta Especial

Data: 8 de dezembro

Horário: das 8h às 11h

Local: Praça Paraguaia

Endereço: Rua Monte Castelo, 900 – Jardim Independência – Dourados