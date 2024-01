Desenvolve Dourados em Ação movimentou Água Boa neste sábado

Centenas de pessoas passaram pela EM Lóide Bonfim em busca dos serviços oferecidos, incluindo a vacina contra dengue

A manhã deste sábado (27) foi movimentada na EM Lóide Bonfim Andrade, que recebeu mais uma edição do Desenvolve Dourados em Ação, promovido pela Prefeitura de Dourados, agora atendendo o Grande Água Boa. Centenas de pessoas passaram pelo local em busca dos serviços oferecidos em diversas áreas, incluindo atrações culturais, brincadeira para as crianças e muito mais.

A maior procura esteve nos serviços oferecidos pelo PoupaTempo e para tirar dúvidas ou negociações na sala de IPTU. Na saúde, mais de 250 pessoas receberam a primeira dose da vacina Qdenga, contra a dengue. O Núcleo de Imunizações ofereceu ainda vacinas contra covid-19 e influenza. Equipes da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) realizaram orientações gerais sobre saúde preventiva, exames e atendimento do Odontomóvel. Também foram realizadas atualização de Cadastros na Habitação, CadÚnico, Central de Atendimento ao Cidadão, orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, atendimento da Sala do Empreendedor e da Defensoria Pública.

Foram ofertadas vagas de emprego, doação de mudas de plantas frutíferas e ornamentais, corte de cabelo e apresentações culturais e musicais, além de brincadeiras, recreação, cama elástica e atividades de educação de trânsito para as crianças e vacinação antirrábica para gatos e cachorros.

O eletrotécnico Vlademir Careaga, 49 anos, foi uma das pessoas que procuraram os serviços oferecidos no Desenvolve Dourados em Ação. Acompanhado da esposa e do filho, ele tomou a primeira dose da vacina contra a dengue e ainda aproveitou para ver a situação do seu imóvel na sala do IPTU.

“Fomos muito bem atendidos, está tudo bem organizado. Durante a semana a gente acaba não tendo tempo de resolver essas coisas então o Sábado Especial nos ajuda muito. Tomei a vacina, resolvi a situação do IPTU e ainda estou levando uma mudinha de árvore frutífera para plantar na chácara”, afirmou.

Nos dias anteriores ao Sábado Especial, a Prefeitura realizou serviços urbanos, como manutenção da sinalização de trânsito, limpeza das vias, roçadas, manutenção da iluminação pública, serviços de tapa-buracos e ações de combate à dengue. Também foram disponibilizadas caçambas em diversos pontos do bairro, para que a população fizesse o descarte de resíduos.