Desenvolve Dourados em Ação começa hoje com serviços urbanos na região do Novo Horizonte

A partir desta quarta (10/1) a prefeitura irá disponibilizar 15 caçambas em pontos nos bairros Novo Horizonte, Parque do Lago, Vila Toscana e Roma, para descarte de resíduos

A Prefeitura de Dourados inicia nesta quarta-feira (10/1) o primeiro Desenvolve Dourados em Ação de 2024. Desta vez os trabalhos acontecem na região do bairro Jardim Novo Horizonte, que também abrange o Parque do Lago, Vila Toscana e Vila Roma. De hoje até a sexta-feira (12/1), serão realizados manutenção da sinalização de trânsito, limpeza das vias, roçadas, manutenção da iluminação pública, serviços de tapa-buracos e ações de combate à dengue.

Assim como nas edições anteriores, a prefeitura vai disponibilizar caçambas em diversos pontos para que a população possa descartar resíduos.

“Estávamos ansiosos para retomar o Desenvolve Dourados em Ação, esse projeto especial que tem levado oportunidades e incontáveis benefícios para nossa Dourados. Ao longo da semana vamos realizar os serviços urbanos nos bairros e no dia 13, espero todos os moradores da região para aproveitar as ações do Sábado Especial ”, ressalta o prefeito Alan Guedes.

O Sábado Especial será realizado no dia 13/1, das 8h às 12h, na E.M. Pref. Luiz Antônio Álvares Gonçalves, com atualização de Cadastros na Habitação, CadÚnico, Central de Atendimento ao Cidadão, negociação de IPTU, serviços do Poupatempo, orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, atendimento da Sala do Empreendedor e da Defensoria Pública.

Ainda haverá doação de mudas de plantas frutíferas e ornamentais, apresentações culturais e musicais, além de brincadeiras, recreação, cama elástica e atividades de educação de trânsito para as crianças. Uma equipe do CCZ também vai realizar a vacinação antirrábica para gatos e cachorros.

Confira os locais onde serão disponibilizadas as caçambas para descarte de resíduos:

Jardim Novo Horizonte

– Rua Eloisa de Mattos Stein com a Rua Armando Gomes Martins.

– Rua Ignacia de Mattos Brandão com a Rua NH Quatorze.

– Rua Anair da Silva Rocha com a Edir Ferreira Moraes.

– Rua Demeciano de Mattos Pereira com a Rua Ernestina Ferreira dos Santos.

– Rua André Luiz Mendonça com a Rua Acácio Rios.

– Antônio Rafael Nogueira Filho com a Rua Bernardino de Matos Pereira.

Parque do Lago, Vila Toscana, Vila Roma

– Rua Takao Massago com a Rua Maria Gomes da Fonseca.

– Rua Lauro Moraes De Mattos com a Rua Manoel Amaro de Mattos.

– Rua do Buriti com a Rua do Genipapo.

– Rua Gildasio Gonçalves da Costa com a Rua Projetada L.

– Rua Ataide de Souza Leitão com a Rua Projetada II.

– Rua Maria José Azambuja com Rua Pedro Gomes de Souza.

– Rua Danilo Gustavo Vilhalva Paixão com a Rua Demeciano de Mattos Pereira.

– Rua Palatino com a Rua Moisés.

– Rua Demeciano de Mattos Pereira com a Rua Sardenha.