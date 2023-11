Desenvolve Dourados em Ação chega na região do Guaicurus e Harrison nesta quarta-feira

Serviços urbanos acontecem nas ruas dos bairros entre os dias 29/11 e 1/12, encerrando com o Sábado Especial na E.M. Maria da Conceição Angélica

As ações do Desenvolve Dourados em Ação não param e desta vez os trabalhos chegam à região do Guaicurus e Harrison de Figueiredo, com início nesta quarta-feira (29), onde a Prefeitura leva aos bairros serviços urbanos e muito mais.

De quarta-feira (29/11) a sexta-feira (1/12) serão realizados manutenção da sinalização de trânsito, limpeza das vias, roçadas, manutenção da iluminação pública, serviços de tapa-buracos e ações de combate à dengue. Assim como nos outros bairros, a prefeitura também vai disponibilizar caçambas em diversos pontos para que a população possa descartar resíduos.

Já no dia 2 de dezembro é a vez do Sábado Especial, onde as secretarias e órgãos públicos levam os serviços de saúde, assistência social, educação e segurança, gratuitamente para a população.

“Estamos avançando com as ações do Desenvolve Dourados em Ação e é uma alegria poder chegar na região do Guaicurus e Harrison com esse projeto que tem levado oportunidades e incontáveis benefícios para nossa Dourados. Eu reforço aqui o convite para toda população da região participar do Sábado Especial que desta vez será na Escola Maria da Conceição Angélica”, ressalta o prefeito Alan Guedes.

Sábado especial

A ação acontece das 8h às 12h, na Escola Municipal Maria da Conceição Angélica, com atendimento médico, vacinação para crianças e adultos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e outros exames, além de orientações gerais sobre saúde preventiva e atendimento do Odontomóvel.

Também serão realizadas Atualização de Cadastros na Habitação, CadÚnico, Central de Atendimento ao Cidadão, Negociação de IPTU, serviços do Poupatempo, orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, doação de mudas de plantas frutíferas e ornamentais e uma equipe do CCZ vai realizar a vacinação antirrábica para gatos e cachorros.

Ainda haverão apresentações culturais e musicais e, para as crianças, brincadeiras, recreação, cama elástica e atividades de educação de trânsito.

Serviço

Desenvolve Dourados em Ação – Guaicurus e Harrison de Figueiredo

Serviços Urbanos – de 29 de novembro a 1 de dezembro

Sábado Especial – 2 de dezembro

Horário: 8h às 12h

Local: E.M. Maria da Conceição Angélica, Rua G Três, s/n – Jardim Guaicurus