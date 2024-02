Desenvolve Dourados em Ação chega à Reserva Indígena em parceria com a Justiça Itinerante

Atividades acontecem na Escola Guateka nos dias 8 e 9 de fevereiro, das 8h às 16h; Serviços são abertos para indígenas e não-indígenas

O Desenvolve Dourados em Ação chegou na Reserva Indígena de Dourados na manhã desta quinta-feira (8/2), como parte da programação do evento “Justiça Itinerante”. Realizado na Escola Guateka Marçal de Souza, na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Com apoio da Prefeitura de Dourados, a Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, em conjunto com diversas instituições públicas, realiza a ação que teve início no dia 5 e segue até o dia 9 de fevereiro, enquanto o Desenvolve Dourados em Ação segue nos dias 8 e 9 das 8h às 16h.

“Essa é um trabalho especial dentro da Reserva Indígina. Além do nosso Desenvolve Dourados em Ação, com os serviços que já realizamos normalmente, estamos dando todo apoio necessário à Justiça Itinerante e com o transporte dos indígenas até a escola Guateka”, Everson Cordeiro, um dos coordenadores do Desenvolve Dourados em Ação (DDA).

Dentro das ações do DDA estão a vacinação contra a Dengue; exames clínicos; atendimento odontológico com o Odontomóvel; doação de mudas frutíferas; atualização do CadÚnico; recreação para as crianças e vacinação antirrábica para cachorros e gatos.

Apesar de acontecer na Reserva Indígena, a ação é aberta para toda a cidade, onde ainda serão realizados o atendimento judicial e outros serviços governamentais gratuitos, resolução de problemas judiciais, extrajudiciais e documentais, de forma fácil e rápida.

Entre os serviços disponíveis estão: orientação sobre benefícios previdenciários, concessão de aposentadorias, auxílio-doença, salário-maternidade, benefício assistencial, pensão por morte; expedição de certidões de nascimento, casamento e óbito, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), título de eleitor e carteira de identidade; cobrança; Carreta Odontológica e Carreta do Hospital do Amor, que oferece exames gratuitos.

Na ocasião, também serão atendidas demandas relacionadas ao direito de família, como alimentos, divórcio, DNA, guarda, reconhecimento ou dissolução de união estável, conversão em casamento e reconhecimento espontâneo de paternidade e palestras sobre os temas “Abuso sexual”, “Violência contra mulher” e “Gravidez na adolescência”.

Parceira no projeto, a Prefeitura de Dourados vai fazer o transporte da população das Aldeias Jaguapiru, Bororó e Panambizinho para o local dos serviços.

Serviço

Juizado Especial Federal Itinerante Indígena

Data: 5 a 9 de fevereiro

Desenvolve Dourados em Ação

Data: 8 e 9 de fevereiro

Horário: das 8h às 16h

Local: Escola Estadual Indígena Intercultural Guateka Marçal de Souza, Aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados