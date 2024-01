Desenvolve Dourados em Ação chega a região do Jardim Flórida

Ação começou hoje com serviços urbanos em vários pontos do bairro. Sábado Especial terá vacinação contra dengue

A Prefeitura de Dourados iniciou nesta quarta-feira (17/1) o segundo Desenvolve Dourados em Ação de 2024. As equipes de trabalhos já estão na região do bairro Jardim Flórida, onde serão realizados manutenção da sinalização de trânsito, limpeza das vias, roçadas, manutenção da iluminação pública, serviços de tapa-buracos e ações de combate à dengue. Assim como nas edições anteriores, a prefeitura vai disponibilizar caçambas em diversos pontos para que a população possa descartar resíduos.

Já o Sábado Especial será realizado no dia 20/1, das 8h às 12h, na E.M. Profª Efantina De Quadros, com atualização de Cadastros na Habitação, CadÚnico, Central de Atendimento ao Cidadão, negociação de IPTU, serviços do Poupatempo, orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, atendimento da Sala do Empreendedor e da Defensoria Pública.

Os moradores terão acesso a serviços de saúde, incluindo vacinação para adultos, e atendimento odontológico. Também haverá uma equipe realizando ações de combate à dengue, doação de mudas de plantas frutíferas e ornamentais, apresentações culturais e musicais, além de brincadeiras, recreação, cama elástica e atividades de educação de trânsito para as crianças. Uma equipe do CCZ também vai realizar a vacinação antirrábica para gatos e cachorros.

Vacinação contra dengue

Para ofertar a vacina em horários alternativos aos de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, a Secretaria de Saúde estará vacinando contra a dengue neste sábado (20), durante o Desenvolve Dourados em Ação, no Jardim Flórida.

Para se vacinar, o douradense precisa apresentar documentos pessoais, carteirinha do SUS e de vacinação.