Desafios da educação para os próximos dez anos serão debatidos na ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) será palco de uma reunião que abordará “Os desafios da educação brasileira para os próximos dez anos”. O evento, de proposição do 1º secretário da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), acontecerá às 15h de segunda-feira (19), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

Conforme Corrêa, a reunião tem o apoio da Secretaria de Estado de Educação e da Associação de Olho no Material Escolar. Serão debatidas as questões que distorcem a importância do agronegócio em livros didáticos e a necessidade de revisar esses materiais com base em dados científicos, públicos e atualizados. Para o deputado, é necessário valorizar o campo, uma vez que o Brasil é líder mundial na agricultura e possui destaque na evolução tecnológica e produtiva nas últimas décadas.

Um estudo realizado pela Fundação Instituto de Administração (FIA), vinculada à Universidade de São de Paulo (USP), concluiu que há desinformação relacionada ao agronegócio brasileiro em diversos livros didáticos destinados a alunos de escolas públicas do país. A pesquisa reuniu 12 analistas de conteúdo e especialistas do agronegócio, durante mais de 3.000 horas, para avaliar mais de 9.000 páginas de 10 das principais editoras que fornecem livros para o Plano Nacional do Livro Didático, utilizados nas redes pública e privada do país. Foram identificadas 746 passagens negativas sobre o setor rural nos livros da amostra, 60% a mais que menções neutras ou positivas.

Segunda-feira

Também consta na agenda de segunda-feira, das 9h às 12h, o encontro dos membros da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, na Sala de Reunião Deputado Roberto Orro.

Presidida pelo deputado Renato Câmara (MDB), a frente tem objetivo de subsidiar, com pareceres, informações técnicas e dados estatísticos, as iniciativas legislativas de interesse da sociedade no que concerne aos recursos hídricos e estimular a difusão da cultura da conservação e do uso racional das águas.

Terça-feira

Das 13h30 às 17h de terça-feira (20), na Sala de Reunião Deputado Roberto Orro, ocorrerá acontecerá a uma reunião com representantes da agricultura familiar do município de Corumbá. O evento é do deputado Zeca do PT, que tem buscado ações junto ao Governo do Estado, visando melhorar a qualidade de trabalho e produção em assentamentos, como aquisição de patrulhas mecanizadas e investimentos em infraestrutura.

Já às 14h, na Sala de Reunião Deputado Cabo Almi, será realizada uma audiência pública, que discutirá a aplicação de agrotóxicos por meio de aeronaves – também conhecida como pulverização aérea. Tramita na ALEMS o Projeto de Lei 201 de 23, da bancada do PT, que veda a prática no Estado. O deputado Pedrossian Neto (PSD) é o relator da matéria.