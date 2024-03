Deputado Zé Teixeira solicita reparos em rodovias de Juti e Jateí

As condições precárias de trechos da MS-145 e da MS-479 estão causando prejuízos no escoamento da produção local e colocando os usuários em risco de acidentes. Para resolver o problema, o deputado Zé Teixeira (PSDB) solicitou ao Governo do Estado serviços de compactação de pedras e patrolamento nos trechos das estradas.

A situação é pior no segmento da MS-145 entre as fazendas Perdigão II e Guarapuavana, no município de Juti, e no trecho da MS-479, do trevo da Fazenda Santa Adriana ao trevo da Gleba Nova Esperança, no município de Jateí. O pedido de intercessão de Zé Teixeira partiu dos vereadores Robson Carmo Monteiro e Edison José de Lima Paz.

A precariedade da rodovia MS-145 está prejudicando escoamento da produção local. A situação também coloca em risco os usuários, inclusive os ônibus de transporte escolar. Na MS-479, o maior problema é a água acumulada no trecho entre a Fazenda Tarumã e a Fazenda Nova Esperança.

“A situação é de extrema dificuldade em dias de chuva e, em apoio às comunidades locais e produtores rurais estabelecidos entre Jateí e Juti, pedimos e contamos com as ações do Governo do Estado quanto à possibilidade de concretização dos serviços reivindicados”, justifica Zé Teixeira.