Deputado Zé Teixeira solicita melhorias para Jardim

Um dos principais representantes de Jardim na Assembleia Legislativa, deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação pedindo ao Superintendente Estadual da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, Jair Leite Viana, em caráter de urgência, a solicitação de manutenção de poço artesiano no Assentamento Conquista do Mimoso em Jardim.

Segundo o deputado as famílias ali assentadas sofreram por muitos anos com a falta de água, mesmo após a conquista da construção do poço artesiano, devido ao problema ocorrido com a bomba, sendo os transtornos cotidianos com a precariedade do abastecimento, que voltaram a acontecer.

“Assim, em caráter de emergencial, solicitamos averiguação, com visita no local, para verificação e solução do problema no referido poço artesiano e, considerando que a água é elemento de extrema necessidade e fundamental à vida, em vista daquelas famílias residirem em local sem infraestrutura hídrica adequada, pedimos o urgente atendimento, para oferecer saúde, saneamento, maior tranquilidade, comodidade, progresso e qualidade de vida àqueles cidadãos”, finaliza o parlamentar.