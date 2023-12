Deputado Zé Teixeira solicita infraestrutura para Grande Dourados

O deputado Zé Teixeira (PSDB) trabalha na Assembleia Legislativa para garantir infraestrutura urbana para toda a população da região da Grande Dourados. Nesta terça-feira, o parlamentar apresentou indicações solicitando melhorias para os municípios de Angélica e Dourados.

Zé Teixeira solicitou ao diretor-presidente da concessionária Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro, a melhoria na distribuição de energia elétrica nas ruas 24 de Junho e Marechal Rondon, no Distrito de Ipezal, em Angélica. O pedido partiu dos vereadores Alexssandro Ferreira Nogueira e Ivo Ferreira do Santos em virtude da constante oscilação de energia e consequente queima de aparelhos domésticos.

Esporte – O deputado também solicitou verbas federais para reformas e melhorias na infraestrutura do Centro Poliesportivo e Recreativo (Ceper) do bairro BNH 2º Plano, em Dourados. Conforme o vereador Olavo Sul, o local se encontra sem condições de uso, o que tem atraído vândalos e usuários de drogas, causando insegurança à comunidade, inclusive ao projeto para idosos mantido há 15 anos no Ceper.

“O que pretendemos é a manutenção dos brinquedos do parquinho, a reforma dos banheiros, manutenção elétrica, hidráulica e pintura do local, tão importante para toda aquela comunidade. Como se tratam de benfeitorias de grande relevância e em virtude da falta de recursos municipais para a execução das obras, solicitamos o apoio da Bancada Federal para a viabilização de verbas da União”, explica Zé Teixeira.