Deputado Zé Teixeira solicita Detran para Nova Casa Verde

O deputado Zé Teixeira (PSDB) solicitou a instalação de agência do Departamento Estadual de Trânsito no Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. O pedido partiu do vereador Sandro Hoici e foi encaminhado ao Governo do Estado.

A distância do distrito e a dificuldade de deslocamento são os principais motivos da reivindicação. “Nova Casa Verde fica a 60 quilômetros da sede do município e possui aproximadamente 3.500 moradores que necessitam cada vez mais de infraestrutura para o crescimento da comunidade”, justifica Zé Teixeira.

Estrada – Em decorrência do trabalho do deputado, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou o extrato de contrato para a elaboração do projeto executivo de engenharia para a restauração, adequação e segurança de 64,5 km da rodovia MS-156 nos municípios de Amambai, Coronel Sapucaia e Tacuru. As obras foram solicitadas por Zé Teixeira.