Deputado Zé Teixeira solicita ar condicionado para alunos de Deodápolis

Os alunos da escola estadual Lagoa Bonita, em Deodápolis, podem ganhar aparelhos de ar condicionado para evitar o desconforto durante as aulas. O deputado Zé Teixeira solicitou os equipamentos ao secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos.

A escola localizada no Distrito de Lagoa Bonita está funcionando, temporariamente, no salão da Igreja São João Batista, onde o telhado é de zinco, o que intensifica o calor. As divisórias instaladas para a separação das classes e demais ambientes não ajudam na ventilação, resultando em desconforto a todos.

O pedido de intercessão do deputado Zé Teixeira partiu do vereador Carlos de Lima Neto Júnior. O vereador destacou em ofício a necessidade dos aparelhos de ar condicionado portáteis ou fixos para enfrentar o calor que prejudica os alunos da unidade de ensino no processo de aprendizagem, bem como aos trabalhadores da Escola Lagoa Bonita.