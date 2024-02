Deputado Zé Teixeira requisita e governo anuncia novas obras para MS

O trabalho de Zé Teixeira (PSDB) continua repercutindo positivamente em favor da população de Mato Grosso do Sul com o anúncio de licitação de mais duas obras solicitadas pelo deputado. Os processos de seleção das empresas para elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e dos projetos executivos de engenharia foram publicados em Diário Oficial.

O Governo do Estado anunciou o lançamento da licitação para escolha de empresa que irá projetar a pavimentação do trecho final da MS-355, na área urbana de Terenos. A via com extensão de 53,9 km compreende também os municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti. A rodovia permite acesso a inúmeras propriedades rurais e assentamentos.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) também anunciou o lançamento de licitação para elaboração de estudos e projetos visando o asfaltamento da MS-465 em Rio Brilhante, no trecho conhecido como Estrada do Suez. A região é grande produtora de soja, eucalipto, cana de açúcar, pastagem e criação de gado. O trecho serve ainda como acesso à Usina Eldorado e ao Assentamento Tereré.