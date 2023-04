Deputado Zé Teixeira reivindica melhorias para Nova Alvorada do Sul

Atuando para garantir mais qualidade de vida a todos que vivem em Nova Alvorada do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando, em caráter de urgência, a liberação de aporte financeiro para obras emergenciais de manutenção e recuperação de pontes de madeiras e estradas vicinais, castigadas pelas fortes chuvas ocorridas no município.

Na sua proposição, Teixeira destaca que o município possui recurso remanescente a receber, e busca a complementação com valor que possibilitará a execução de obras, devido à excepcionalidade da situação em que se encontra, com pontes em péssimo estado e estradas intransitáveis, o que trouxe insegurança aos cidadãos, além do prejuízo para o escoamento da produção agrícola de toda a região.

“Diante do exposto, considerando a gravidade da situação e os impactos que poderão ser causados pela ausência de seu atendimento, pois, trata-se de uma extensão na ordem de 1300 km de área de intervenção a recuperar, que hoje afeta a qualidade de vida de 1035 famílias residentes em 9 assentamentos, o direito de ir e vir com a falta do acesso a serviços básicos ao cidadão, como também o transporte e trânsito de equipamentos entre áreas rurais e a cidade, pedimos pela atenção e o fundamental apoio do Governo do Estado, visando o acolhimento ao reivindicado em favor do Município de Nova Alvorada do Sul”, finaliza Zé Teixeira.