Deputado Zé Teixeira intercede por melhorias na iluminação de estádios em Itaporã

O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), um dos principais representantes de Itaporã, apresentou indicação solicitando a viabilização de recursos da União a serem investidos na iluminação dos estádios Geraldo Gregorini, no Distrito de Piraporã; Maurílio Louveira, em Montese; e Cláudio Marongon, em Santa Terezinha, bem como a construção de pista de caminhada, com iluminação, nos campos de futebol de Montese e Piraporã, em Itaporã.

“Muitos cidadãos não têm a oportunidade de praticar esportes durante o dia, e que a ausência de iluminação e locais apropriados impede o acesso ao esporte e a realização de campeonatos durante a noite, de maneira a fomentar o esporte e lazer no município, que beneficiam grandiosamente a sociedade. Diante disso, contamos com a habitual atenção dos deputados Federais e senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, no atendimento às reivindicações apresentadas”, finaliza o parlamentar.