Deputado Zé Teixeira fortalece liderança em municípios

A influência do deputado Zé Teixeira (PSDB) está sendo fortalecida com a formação de alianças em torno do projeto político para o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul. Nesta semana, o deputado participou do ato de filiação de lideranças em Glória de Dourados. O principal nome a ingressar no PSDB foi do vereador Antônio Carlos da Silva Vieira, o Tonhão.

A solenidade comandada pelo presidente do PSDB/MS, Reinaldo Azambuja, teve a presença de diversos aliados como os prefeitos Juliano Ferro, de Ivinhema; Eraldo Jorge Leite, de Jateí; Marquinhos do Dede, de Vicentina; Clóvis José do Nascimento, de Taquarussu; Edison Cassuci, de Angélica; e Aristeu Nantes, de Glória de Dourados. “O PSDB está ampliando seus quadros com a chegada de lideranças que já comprovaram seu comprometimento com os interesses dos municípios e com a boa política, defendida por nós. O grupo está caminhando unido e cada vez mais fortalecido”, avalia Zé Teixeira.

A influência do deputado também é percebida nos demais municípios da região da Grande Dourados. Em Deodápolis, o empresário Marcinho do Frigomar concedeu entrevista à emissora Jota FM e agradeceu os conselhos políticos que tem recebido de Zé Teixeira. A relevância política também é manifestada por aliados. Em Dourados, Marçal Filho reconheceu o apoio do deputado.

Liderança – Como presidente do diretório do PSDB em Dourados, Zé Teixeira destaca que o trabalho de unificação e crescimento do partido é resultado do compromisso de Reinaldo Azambuja. Inclusive, a atuação do ex-governador foi elogiada por Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, em recente visita ao Estado.

“A gestão de Mato Grosso do Sul é uma referência para todos nós tucanos, por isso foi o segundo Estado que viemos, logo depois do Rio Grande do Sul”, disse Perillo. O partido conta com 50 prefeitos, 17 vice-prefeitos, mais de 240 vereadores, seis deputados estaduais, três deputados federais e o governador Eduardo Riedel.