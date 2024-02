Dengue: Shopping Avenida Center tem posto de vacinação neste final de semana

No sábado e domingo o atendimento começa às 14h com aplicação da primeira dose da Qdenga

O fim de semana é de vacinação contra a dengue no Shopping Avenida Center. Repetindo a parceria feita no último sábado (17), quando quase 400 pessoas recebendo a primeira dose da vacina Qdenga, o Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) instala ponto de vacinação e expande o horário de atendimento. Neste sábado (24), a vacinação começa às 14h e segue até 22h. No domingo (25), o atendimento acontece entre 14h e 18h.

O resultado obtido no Sábado Especial, não apenas no Shopping, mas em outros pontos da cidade, como na Igreja Católica do Parque Alvorada, com mais de 600 vacinados, justifica mais essa ação. “O Shopping Avenida Center é um ponto de grande circulação durante o fim de semana e vai de encontro com o objetivo da Prefeitura de Dourados de facilitar o acesso da população à proteção contra a dengue”, explica Edvan Marcelo Marques, gerente do NI.

Na ação desses dois dias, o objetivo é atender públicos diferentes. “No sábado temos muitos douradenses que vão ao Shopping para fazer compras no período da tarde, depois tem o pessoal que aproveita o dia para ir ao cinema e todos poderão passar pelo posto de vacinação e receber a primeira dose. No domingo, muitas famílias vão almoçar na Praça de Alimentação e estaremos atendendo durante toda a tarde”, completa.

Segura e eficaz

A proteção da vacina Qdenga, segundo estudos realizados pelo laboratório japonês Takeda Pharma e aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), é de aproximadamente 85% contra casos graves da doença após a aplicação da segunda dose, que deve acontecer três meses após a primeira.

Segundo números da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o Mato Grosso do Sul tem confirmados 1.041 casos de dengue em 2024, mas esse número pode ser muito maior, já que mais de 3.200 estão em investigação. Um óbito causado pela doença foi confirmado e outros dois estão em investigação.